https://news.day.az/azerinews/1870184.html Avtomobil piyadanı vurub öldürdü Xaçmazda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb. Day.Az xəbər verir ki, Rahim Rasim oğlu Nəsirovun idarə etdiyi "Şevrolet Kruz" markalı avtomobillə piyada Məhərrəm Şirnəli oğlu Baxışovu vurub. Nəticədə piyada hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
Avtomobil piyadanı vurub öldürdü
Xaçmazda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.
Day.Az xəbər verir ki, Rahim Rasim oğlu Nəsirovun idarə etdiyi "Şevrolet Kruz" markalı avtomobillə piyada Məhərrəm Şirnəli oğlu Baxışovu vurub.
Nəticədə piyada hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
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