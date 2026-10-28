https://news.day.az/azerinews/1870312.html Azərbaycanda aliment artırılacaq - Bu qədər OLACAQ 2027-ci il yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycanda alimentin minimum məbləğinin 260 manatdan 274 manata qaldırılması nəzərdə tutulur. Day.Az xəbər verir ki, bu, "Azərbaycan Respublikasında 2027-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında" qanun layihəsində əksini tapıb.
Azərbaycanda aliment artırılacaq - Bu qədər OLACAQ
2027-ci il yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycanda alimentin minimum məbləğinin 260 manatdan 274 manata qaldırılması nəzərdə tutulur.
Day.Az xəbər verir ki, bu, "Azərbaycan Respublikasında 2027-ci il üçün yaşayış minimumu haqqında" qanun layihəsində əksini tapıb.
Layihəyə əsasən, uşaqlar üçün yaşayış minimumunun 274 manat müəyyən edilməsi təklif olunur.
Qeyd edək ki, alimentin sabit pul məbləği ilə müəyyən edilməsi zamanı uşaqlar üçün yaşayış minimumu nəzərə alınır.
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