Ukraynanın energetika naziri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib
Ukraynanın Baş nazirinin birinci müavini, energetika naziri Denis Şmıqal Ukraynanın enerji sektoruna göstərdiyi müntəzəm dəstəyə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə görə təşəkkür edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Energetika Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilib.
"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə və Azərbaycanın Energetika Nazirliyinə ölkəmizin enerji sektoruna göstərdiyi mühüm və müntəzəm dəstəyə görə səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Yeni enerji avadanlıqları partiyası tərəfdaşlarımızın Ukraynanın enerji dayanıqlığına və artıq beşinci müharibə qışı ərəfəsində insanların dəstəklənməsinə verdiyi mühüm töhfədir", - deyə Şmıqal qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycandan göndərilən növbəti humanitar yardım partiyasına ümumi dəyəri 1,47 milyon dollardan çox olan 9 güc transformatoru, 186 kilometr elektrik naqili və digər mühüm avadanlıqlar daxildir.
İndiyədək Ukrayna Energetika Nazirliyinin logistika mərkəzləri vasitəsilə Azərbaycandan ümumi çəkisi 2 432,4 tondan çox olan avadanlıqlardan ibarət 159 humanitar yük qəbul edilib.
Əvvəlki yardımlara güc transformatorları, transformator yarımstansiyaları, generatorlar, elektrik kabelləri və enerji infrastrukturunun fəaliyyətini təmin etmək üçün zəruri olan digər avadanlıqlar daxil olub.
Qeyd edək ki, yardımın göndərilməsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli sərəncamına uyğun olaraq, Energetika Nazirliyi tərəfindən təmin edilib. Azərbaycan bundan əvvəl də Ukraynaya elektrik enerjisi təchizatı sahəsində humanitar yardım göndərib.
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