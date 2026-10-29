İsraildə seçkilər: Netanyahu bloku 53, müxalifət 48 mandat qazanır
İsraildə Knessetə keçirilən seçkilərdə səslərin hesablanması davam edir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının oktyabrın 29-na olan son məlumatlarına görə, Baş nazir Benyamin Netanyahunun blokuna daxil olan partiyalar 53, Qadi Ayzenkotun rəhbərlik etdiyi müxalifət razılaşmasının dörd partiyası 48, ərəb partiyaları isə ümumilikdə 19 mandat qazanır.
Day.Az xəbər verir ki, "İkili zərflərdə" verilən səslərin hesablanması davam edir. Bu üsulla indiyədək 153 458 səs zərfi hesablanıb. Həmin səslər arasında "Likud" partiyası 18,54 faizlə öndədir. Onu "Yaşar" (15,36 faiz) və "Bəyaхad" (14,21 faiz) partiyaları izləyir.
Ümumi nəticələrə gəlincə, 5,43 milyondan çox səs hesablanıb və səslərin təxminən 95,4 faizi emal olunub. Hazırkı hesablamalara görə, parlamentdə 120 mandatın bölgüsü belədir:
- Benyamin Netanyahunun bloku - 53 mandat;
- Qadi Ayzenkotun müxalifət razılaşmasına daxil olan dörd partiya - 48 mandat;
- İki ərəb partiyası - 19 mandat.
Beləliklə, heç bir əsas siyasi blok hökuməti formalaşdırmaq üçün tələb olunan 61 mandatlıq çoxluğa malik deyil.
Diqqətçəkən məqamlardan biri Yoaz Hendel və Yaron Zeliхanın "Miluimnikim ve-Kalkalit" partiyasının nəticəsidir. Partiya ümumi səslərin 2,68 faizini toplayıb və 3,25 faizlik seçki baryerini hələ keçə bilməyib. Hazırkı hesablamaya əsasən, baryeri aşmaq üçün ona təxminən 31 min əlavə səs lazımdır.
"İkili zərflərdə" əsasən hərbçilər, xəstəxanalarda müalicə alan şəxslər, məhbuslar, diplomatlar və əlilliyi olan seçicilər səs verirlər. Bu səslərin yekun hesablanması mandat bölgüsünə təsir göstərə bilər.
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