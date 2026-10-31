Kredit götürənlərə pis xəbər! – Bu yaşda olanlar sığortalanmayacaq
Kredit götürən şəxslərin həyatının ölüm və əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığortalanması zamanı yaş və sağlamlıqla bağlı müəyyən məhdudiyyətlər nəzərdə tutulur.
Day.Az xəbər verir ki, Trend-in qüvvədə olan qanunvericilikdən əldə etdiyi məlumata görə, bəzi kateqoriyalara aid şəxslər, sığorta müqaviləsində ayrıca təminat nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, bu sığorta üzrə sığorta predmeti hesab edilmir.
Belə ki, 18 yaşdan aşağı və 65 yaşdan yuxarı şəxslər kredit müqavilələri üzrə borcalanın həyatının sığortalanmasına dair qaydaların əhatə dairəsinə daxil edilməyən kateqoriyalar sırasındadır.
Bundan başqa, narkoloji, psixonevroloji, vərəm və dəri-zöhrəvi dispanserlərdə qeydiyyatda olan şəxslər də bu sığorta üzrə sığorta predmeti hesab edilmir.
Məhdudiyyətlər müəyyən xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslərə də aiddir. Hepatit C, onkoloji və xroniki ürək-damar xəstəlikləri olan şəxslər, eləcə də QİÇS xəstələri və İİÇV daşıyıcıları qeyd olunan kateqoriyaya daxildir.
Qaydalarda mühüm istisna da nəzərdə tutulub: sığorta müqaviləsində həmin şəxslərə təminat verildiyi hallar bu məhdudiyyətlərdən kənardır. Yəni konkret müqavilənin şərtləri nəzərə alınmalıdır.
Beləliklə, kredit götürərkən həyat sığortasının şərtlərini, yaşla bağlı tələbləri və sağlamlıq vəziyyətinə dair məhdudiyyətləri əvvəlcədən dəqiqləşdirmək vacibdir.
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