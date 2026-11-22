Demensiyadan qorunmaq üçün 5 faydalı vərdiş: Həkim tövsiyələrini açıqladı
Demensiya yaşlanmanın qaçılmaz nəticəsi deyil. Nevroloqların sözlərinə görə, bəzi sağlam həyat vərdişləri yaddaş və düşünmə qabiliyyətinin zəifləməsi riskini azalda bilər. Mütəxəssislər bunun üçün müntəzəm fiziki aktivliyi, ürək-damar sağlamlığının qorunmasını və düzgün qidalanmanı vacib hesab edirlər.
Day.Az xəbər verir ki, həkimlər həftədə ən azı 150 dəqiqə orta intensivlikli fiziki fəaliyyətlə məşğul olmağı, təzyiq və xolesterin səviyyəsini nəzarətdə saxlamağı tövsiyə edirlər. Tərəvəz, meyvə, balıq, qoz-fındıq və tam taxıllarla zəngin qidalanmaq, həmçinin kitab oxumaq, yeni biliklər öyrənmək və sosial ünsiyyəti qorumaq beyin sağlamlığı üçün faydalıdır.
Bundan əlavə, keyfiyyətli yuxu, siqaretdən uzaq durmaq və alkoqol qəbulunu məhdudlaşdırmaq da tövsiyələr arasındadır. Mütəxəssislər eşitmə və görmə problemlərinin vaxtında aradan qaldırılmasının vacibliyini də vurğulayırlar. Həkimlərin fikrincə, bu vərdişlərin heç biri demensiyadan tam qorunmağa zəmanət verməsə də, koqnitiv sağlamlığın qorunmasına kömək edə bilər.
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