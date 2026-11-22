https://news.day.az/azerinews/1876242.html "Yaprak dökümü"nün aktrisasının görünüşü müzakirə yaratdı - VİDEO Türkiyədə təşkil olunan film təqdimat mərasimi tanınmış simaların iştirakı ilə baş tutub. Milli.Az-ın Türkiyə mediasına istinadən məlumatına görə, gecəyə qatılanlar arasında aktrisa Neslihan Atagül də yer alıb. Məşhur sənətçi tədbirə gəlişi zamanı fotokameraların hədəfinə düşüb.
"Yaprak dökümü"nün aktrisasının görünüşü müzakirə yaratdı - VİDEO
Türkiyədə təşkil olunan film təqdimat mərasimi tanınmış simaların iştirakı ilə baş tutub.
Milli.Az-ın Türkiyə mediasına istinadən məlumatına görə, gecəyə qatılanlar arasında aktrisa Neslihan Atagül də yer alıb.
Məşhur sənətçi tədbirə gəlişi zamanı fotokameraların hədəfinə düşüb. Lakin bu dəfə onun təkcə geyimi deyil, üzündəki dəyişikliklər də diqqətdən yayınmayıb.
Belə ki, aktrisanın gözaltı torbaları sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusuna çevrilib. Onun tədbirdən çəkilən görüntüləri izləyicilərin marağına səbəb olub.
Xatırladaq ki, Neslihan Atagül məşhur "Yaprak dökümü" serialı ilə geniş tamaşaçı kütləsinə tanınıb.
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