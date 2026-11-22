https://news.day.az/azerinews/1876248.html Prezident İlham Əliyev Livan Prezidentini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib Prezident İlham Əliyev Livan Respublikasının Prezidenti Jozef Auna təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda qeyd olunub: "Hörmətli cənab Prezident, Livan Respublikasının milli bayramı - Müstəqillik Günü münasibətilə Sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Prezident İlham Əliyev Livan Prezidentini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib
Prezident İlham Əliyev Livan Respublikasının Prezidenti Jozef Auna təbrik məktubu ünvanlayıb.
Məktubda qeyd olunub:
"Hörmətli cənab Prezident,
Livan Respublikasının milli bayramı - Müstəqillik Günü münasibətilə Sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, məsul fəaliyyətinizdə uğurlar, Livan xalqına əmin-amanlıq və rifah arzulayıram".
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