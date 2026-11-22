ABŞ-yə məxsus "MQ-1" tipli PUA Hörmüz boğazında vurulub - SEPAH
İran Silahlı Qüvvələrinin İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) hava hücumundan müdafiə qüvvələri Hörmüz boğazının şərq hissəsində ABŞ-yə məxsus, uçuş məsafəsi artırılmış "MQ-1" tipli 20-ci kəşfiyyat-zərbə pilotsuz uçuş aparatını (PUA) vurub.
Bu barədə SEPAH-ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Bir neçə dəqiqə əvvəl SEPAH-ın Aerokosmik Qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə bölmələrinin hərbçiləri korpusun yeni və müasir hava hücumundan müdafiə sisteminin köməyi ilə Hörmüz boğazının şərqində ABŞ-yə məxsus, uçuş məsafəsi artırılmış MQ-1 tipli 20-ci kəşfiyyat-zərbə pilotsuz uçuş aparatını ələ keçirərək məhv ediblər", - deyə bəyanatda bildirilib.
SEPAH-ın məlumatına görə, bu, son 24 saat ərzində korpusun hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən vurulan dördüncü ABŞ kəşfiyyat-zərbə PUA-sıdır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре