https://news.day.az/azerinews/1876260.html “Barselona” “Sabah”la oyuna ciddi itkilərlə çıxacaq UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turu çərçivəsində Bakıda "Sabah"ın qonağı olacaq İspaniyanın "Barselona" komandası oyuna ciddi itkilərlə çıxacaq. İspaniya mətbuatından verilən məlumata görə, Kataloniya təmsilçisinin heyətində 2 aparıcı futbolçu avrokubok matçını buraxacaq.
“Barselona” “Sabah”la oyuna ciddi itkilərlə çıxacaq
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turu çərçivəsində Bakıda "Sabah"ın qonağı olacaq İspaniyanın "Barselona" komandası oyuna ciddi itkilərlə çıxacaq.
İspaniya mətbuatından verilən məlumata görə, Kataloniya təmsilçisinin heyətində 2 aparıcı futbolçu avrokubok matçını buraxacaq. Belə ki, müdafiəçi Andreas Kristensen və yarımmüdafiəçi Rodri zədə səbəbindən "Sabah"la görüşdə iştirak etməyəcəklər.
Qeyd edək ki, noyabrın 25-də Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 21:45-də başlayacaq.
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