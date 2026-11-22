https://news.day.az/azerinews/1876273.html Tanınmış meyxanaçıların rəqsi gündəm oldu - VİDEO Tanınmış meyxanaçılar Pərviz Bülbülə, Orxan Lökbatanlı və Ruslan Müşfiqabadlı məclislərin birində bir araya gəliblər. Milli.Az xəbər verir ki, sənətçilərin məclis zamanı musiqinin ritminə uyğun rəqs etmələri lentə alınıb. Söz ustalarının şən əhval-ruhiyyədə görüntüləndiyi kadrlar sosial şəbəkələrdə yayılaraq izləyicilərin diqqətini çəkib.
Tanınmış meyxanaçıların rəqsi gündəm oldu - VİDEO
Tanınmış meyxanaçılar Pərviz Bülbülə, Orxan Lökbatanlı və Ruslan Müşfiqabadlı məclislərin birində bir araya gəliblər.
Milli.Az xəbər verir ki, sənətçilərin məclis zamanı musiqinin ritminə uyğun rəqs etmələri lentə alınıb. Söz ustalarının şən əhval-ruhiyyədə görüntüləndiyi kadrlar sosial şəbəkələrdə yayılaraq izləyicilərin diqqətini çəkib.
Meyxanaçıların rəqs etdiyi anlar qısa zamanda gündəmə gəlib və müzakirələrə səbəb olub.
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