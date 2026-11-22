“Neftçi” - “Araz-Naxçıvan” qarşılaşmasında dörd qol vuruldu
Azərbaycan Premyer Liqasının 12-ci turunda "Neftçi" səfərdə "Araz-Naxçıvan"ı 3:1 hesabı ilə məğlub edib. Şamaxı şəhər stadionunda keçirilən qarşılaşma dörd qolla yadda qalıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Bakı təmsilçisi matçın 19-cu dəqiqəsində Qustavo Klismanın qolu ilə hesabı açıb. İlk hissə qonaqların minimal üstünlüyü ilə yekunlaşıb.
İkinci hissədə "Neftçi" üstünlüyünü artırıb. 70-ci dəqiqədə Draqolyub Saviç fərqi iki topa çatdırıb. Beş dəqiqə sonra yenidən səhnəyə çıxan Qustavo Klisman dublunu rəsmiləşdirərək hesabı 3:0 edib.
82-ci dəqiqədə isə "Neftçi"nin müdafiəçisi Rüfət Abbasov avtoqol müəllifi olub. Bununla da meydan sahibləri fərqi azaldıblar - 1:3.
Qarşılaşmada başqa qol vurulmayıb və Yuri Vernidubun komandası növbəti üç xalını qazanıb.
Bu nəticə ilə "Neftçi" xallarının sayını 27-yə çatdıraraq birinci pilləyə. "Araz-Naxçıvan" isə dörd xalla sonuncu pillədə qalıb və mövsümdə ilk qələbəsini qazana bilməyib.
Qeyd edək ki, Bakı təmsilçisi mövsümün ikinci turunda da "Araz-Naxçıvan"ı 5:0 hesabı ilə məğlub edib. Beləliklə, "Neftçi" rəqibi üzərində ardıcıl dördüncü qələbəsini qazanıb.
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