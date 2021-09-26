Азербайджанский режиссер удостоен награды Международного форума молодого кино
Фильм "Quxuroba" ("Гухуроба") азербайджанского режиссера Теймура Гамбарова удостоен награды IX Международного форума молодого кино стран СНГ "Умут", сообщает Day.Az со ссылкой на сайт проекта.
Кинофорум прошел в Бишкеке, его слоган - "Человек. Судьба. Жизнь.". Кинокартина "Quxuroba" удостоена специального приза жюри.
Отметим, что фильм "Quxuroba" повествует о таксисте Расиме, который получил важное задание от начальника - доставить свадебное платье в отдаленную деревню. По пути Расим подвозит молодую девушку, им почти не о чем говорить, но все же есть, что сказать друг другу... Жанр фильма - драма, хронометраж - 21 минута.
Ранее фильм "Quxuroba" был удостоен приза жюри кинокритиков Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ "Содружество".
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