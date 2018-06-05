Микаил Джаббаров о новых реформах в налоговой сфере

В настоящее время в Азербайджане все еще остаются проблемы с предоставлением полной и прозрачной отчетности, сказал во вторник министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе своего выступления на IV бизнес-форуме ЕС-Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Если провести здесь опрос, то 60-70 процентов представителей бизнеса зарегистрированы как плательщики налога на добавленную стоимость (НДС). Но согласно статистическим данным министерства по налогам, среди активных налогоплательщиков плательщики НДС составляют всего около трех процентов. Как вы знаете, согласно законодательству Азербайджана, плательщиками НДС становятся те, чей годовой оборот превышает 200 тысяч манатов. Здесь мы сталкиваемся с тремя проблемами - сокрытие заработных плат, оборота и отчетности. На решение данных проблем и будут направлены реформы в законодательстве", - сказал Джаббаров.

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