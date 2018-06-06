Сотрудничество Азербайджана и Австралии выходят на новый уровень - ДЕТАЛИ

Азербайджан и Австралия обсуждают новые проекты в сфере сельского хозяйства.

Об этом сказал Trend основатель и директор Торговой палаты Азербайджана в Австралии Низами Джафаров, передает Day.Az.

Так, по словам Джафарова, с конца прошлого года компании двух стран обсуждают проект по поставкам гранатового сока из Азербайджана в Австралию. Собеседник агентства отметил, что в Австралии есть большой интерес к этой продукции, учитывая конкурентоспособные [по сравнению с австралийскими] цены на азербайджанскую продукцию.

"Австралия также заинтересована в приобретении азербайджанских специй, таких как шафран, а также в разведении новых пород рогатого скота", - добавил Джафаров.

Что касается Азербайджана, то, по словам собеседника агентства, в республике проявляют интерес к технологии шоковой заморозки фруктов и ягод. В текущем году, продолжил он, также впервые начались поставки австралийского вина из Перта в Азербайджан.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Австралией развивается по восходящей линии. Примером этому может служить прошлогодний визит в Азербайджан австралийской торговой миссии, в которую вошли представители свыше 30 компаний. Разумеется, торговые связи между двумя странами пока оставляют желать лучшего, но потенциал у нас большой. Даже, несмотря на то, что обе страны находятся далеко друг от друга", - сказал глава Торговой палаты.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Австралией в 2017 году составил 5,5 миллиона долларов. Почти вся сумма товарооборота пришлось на импорт австралийской продукции.

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