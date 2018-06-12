Всемирный банк выступает за дальнейшее повышение налогов на табачную продукцию в Азербайджане

В Азербайджане необходимо дальнейшее повышение налогов на табачную продукцию, сказал во вторник журналистам глава бакинского офиса Всемирного банка (ВБ) Навид Хассан Нагви.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главы офиса ВБ, низкие налоги на табачную продукцию ведут к двум проблемам.

"В Азербайджане на сегодняшний день все еще очень низкий налог на табачную продукцию. Это приводит к двум проблемам. Во-первых, правительство получает меньше прибыль от табачной промышленности, чем это могло бы быть. Во-вторых, низкие налоги на табачную продукцию обуславливают дешевизну сигарет и их доступность, что приводит к их чрезмерному потреблению и нагрузке на систему здравоохранения", - сказал Нагви.

Глава бакинского офиса ВБ отметил, что Азербайджан мог бы воспользоваться в данном вопросе опытом соседней Турции.

"В течение года мы несколько раз направляли свои предложения в правительство страны, и рады, что в министерствах по налогам и здравоохранения имеется полное понимание данного вопроса. Мы считаем, что Азербайджан мог бы воспользоваться опытом Турции в данном вопросе", - сказал Нагви.

Отметим, что в Турции увеличение цен на табачные изделия на 195 процентов вызвало не только повышение собираемости налогов от их продажи на 175 процентов, но и снижение продаж сигарет на 16 процентов. В настоящее время, по словам Нагви, налог на сигареты в Турции составляет около 75 процентов стоимости сигарет.

В Азербайджане ставки акциза на импорт табачной продукции выглядят следующим образом: сигар - 20 манатов за одну тысячу штук, сигарет - 12 манатов за одну тысячу штук.

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