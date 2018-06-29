В минналогов Азербайджана произошли структурные изменения

29 июня 2018 17:12

В министерстве по налогам Азербайджана произошли структурные изменения.

Об этом говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Изменения осуществлены с целью исполнения задач по повышению прозрачности национальной экономики, повышения эффективности функционального управления в министерстве по налогам, усиления контроля над выплатой налогов и деятельностью налоговых органов, построения современного администрирования, служащей целям налоговой системы.

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