Азербайджан внедрит новшества в систему учета налогоплательщиков

Структурные изменения, проведенные в Министерстве налогов Азербайджана, приведут к применению прогрессивных инноваций в системе учета и регистрации.

Как сообщили АПА в министерстве, государственная регистрация субъектов предпринимательства возложена на новый Департамент государственной регистрации и контроля учета, передает Day.Az.

Департамент должен привести в соответствие с современными требованиями работу по регистрации юридических лиц и частных предпринимателей. Кроме того, департамент будет проводить анализ информационной базы учета и регистрации.

"В настоящее время существует система "единого окна" при регистрации субъектов предпринимательства в налоговых органах. В этой сфере существует высокая прозрачность. Вместе с тем министерство планирует внедрять прогрессивные новшества в системе регистрации и учета. Все начинается с правильной учетной информации налогоплательщиков. Министерство налогов выполняет важную роль в предоставлении точной информации как внутри налоговой структуры, так в информировании других государственных структур", - заявили в ведомстве.

Отметим, что в Министерстве налогов произошли структурные изменения. Изменения осуществлены с целью исполнения задач по повышению прозрачности национальной экономики, повышения эффективности функционального управления в министерстве, усиления контроля над выплатой налогов и деятельностью налоговых органов, построения современного администрирования, служащей целям налоговой системы.

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