Азербайджан ужесточит контроль в этих сферах - ФОТО
В Азербайджане повысят эффективность государственного надзора в сферах налогов и пищевой безопасности. Это станет возможным благодаря сотрудничеству министерства по налогам и Агентства пищевой безопасности. Об этом сообщает Trend со ссылкой на налоговое ведомство страны, передает Day.Az.
Соответствующий меморандум в среду подписали руководители обоих ведомств - министр по налогам Микаил Джаббаров и председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли.
Меморандум, в частности, предусматривает обмен информацией о субъектах и их объектах, действующих в сфере производства, переработки и оборота пищевой продукции, а также продукции, подлежащей фитосанитарному и ветеринарному надзору.
Стороны также расширят сотрудничество для привлечения к налогообложению всех субъектов, функционирующих в сфере пищевой промышленности.
В рамках сотрудничества предусматривается обмен информацией о лицах, привлеченных к работе без заключения трудового договора, фактах и случаях продажи безакцизных товаров или товаров с поддельными акцизами, продаже не маркированных, но требующих обязательной маркировки товаров.
Также стороны будут осуществлять совместные мероприятия по просвещению предпринимателей.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!