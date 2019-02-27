В Азербайджане один из вопросов, вызывающих интерес у налогоплательщиков, в связи с применением кассовых аппаратов нового поколения, связан с деятельностью операторов по кассовым аппаратам. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство по налогам.

Отметим, что оператором считается юридическое лицо - резидент, который прошел регистрацию в министерстве по налогам и осуществлят снабжение, продажу кассовых систем, обеспечивает регистрацию, сертификацию систем, а также предоставляет технические услуги.

Любое юридическое лицо, желающее работать в качестве оператора контрольно-кассовых аппаратов, обладает таким правом, если отвечает предусмотренным в законодательстве требованиям. Для этого не будет проводиться отдельный тендер. Юридическое лицо, желающее пройти регистрацию в качестве оператора, сможет через электронный портал внести данные и обратиться в министерство по налогам с заявлением. На основе поступившей информации проверяется соответствие юридического лица требованиям, и отвечающему этим требованиям юридическому лицу отправляется уведомление о предоставлении образца модели кассовой системы экспертной комиссии. В случае, когда техническое испытание и сертификация дали положительный результат, кассовая система включается в государственный реестр, и юридическому лицу направляется уведомление о получении статуса оператора.

Юридическое лицо, которое проходит регистрацию в качестве оператора, берет на себя ряд обязательств в связи с исполнением статуса "оператора". В целом функции операторов кассовой системы очень обширные, и среди них одним из самых важных и приоритетных направлений является оказание высококачественных и оперативных услуг налогоплательщикам. Так, несмотря на то, что главной задачей оператора после предоставления кассового аппарата налогоплательщику, является своевременное и качественное оказание услуг, только этим дело не ограничивается. Оператор должен разъяснить правильное использование кассовой системы и обеспечить его эксплуатацию, устранять недочеты, возникающие во время работы, и так далее.