В январе-мае текущего года экспортеры азербайджанской ненефтяной продукции получили в рамках программы поощрения экспорта сумму в размере 5,042 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполняющий обязанности главы Azpromo Юсиф Абдуллаев.

Абдуллаев отметил, что в июле этого года в Екатеринбурге будет открыт азербайджанский винный дом. В свою очередь, винный дом планируется открыть в Санкт-Петербурге. Ведутся также переговоры об открытии винных домов в различных регионах Китая.

Вместе с тем, в июле состоится экспортная миссия в Швейцарию, где запланировано проведение бизнес-форума.

Абдуллаев добавил, что до конца года в столице Казахстана Нур-Султане состоится открытие Торгового дома Азербайджана.

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