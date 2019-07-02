За январь-май текущего года финансовые поступления от банков и страховых компаний по линии министерства по налогам в государственный бюджет Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 48,4 процента. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

Совокупный объем поступлений банков и страховых компаний за отчетный период составил 180,2 миллиона манатов.

Свыше четверти всех налоговых перечислений пришлось на сектор промышленности - 560,9 миллиона манатов (рост 1,2 процента).

Также крупные поступления в госбюджет пришли из сектора услуг - 343,9 миллиона манатов (рост 22,6 процента) и строительства - 342,9 миллиона манатов (рост 9,6 процента).

Налоговые поступления в сфере торговли увеличились на 13,3 процента, составив 238,1 миллиона манатов.

Также значительный рост в налоговых перечислениях наблюдается в секторах связи и транспорта - 40,6 и 26,1 процента, составив соответственно 129,4 и 137,3 миллиона манатов.

Наименьшие поступления в госбюджет были зафиксированы в сельскохозяйственном секторе - 3,1 миллиона манатов.

За январь-май 2019 года налоговые поступления по линии министерства по налогам в государственный бюджет Азербайджана составили 3,139 миллиарда манатов, что на 239,9 миллиона манатов или на 8,3 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Прогноз выполнен на 110,1 процента.

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