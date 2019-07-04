В Азербайджане контрольные кассовые аппараты нового поколения устанавливаются, в первую очередь, на автозаправочных станциях и в крупных супермаркетах. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство по налогам, передает Day.Az.

Работа завершится в июле.

В настоящее время идет завершающий этап интеграции программы запуска этой системы в информационную базу министерства по налогам, а также адаптации технических возможностей супермаркетов к новой системе.

Кассовые аппараты нового поколения устанавливаются в сетях Bravo, Bazarstore, Al market, Bizim market, OBA, Araz, Spar, FAVORİT, Neptun, Grand Mart, Avromart, Market FR, Sеbеt Market, Fresco, Bolmart, Port Baku Bazar, Megastore, Rahat, Kontinental, West Mart, AİLЕ, Sеrham Market, Caspian Cristal Gastrоnomy, Armo Store Market.

По сообщению министерства по налогам, переход на новую систему обязателен, а отказ, неиспользование или нарушение правил расчетов будет иметь последствия, предусмотренные налоговым законодательством.

Использование новых кассовых аппаратов позволит сделать прозрачной работу торговой сети и сферу услуг, пресекать уклонение от налогов путем сокрытия оборота.

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