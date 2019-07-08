Azpromo и «Газпромбанк» расширяют двустороннее сотрудничество
Российский "Газпромбанк" и Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) подписали меморандум о намерениях в рамках международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге. Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Газпромбанк", передает Day.Az.
Стороны планируют дальнейшие обсуждения с целью поддержки создания финансово-промышленных групп, производственных объединений, ассоциаций и акционерных обществ различных форм собственности, деятельность которых будет направлена на развитие двустороннего делового сотрудничества.
Кроме того, для реализации этих инициатив стороны планируют заключить соглашение о партнерстве.
Документ подписали исполнительный вице-президент по работе с государственными органами и подведомственными организациями "Газпромбанка" Андрей Савченко и исполняющий обязанности президента Azpromo Юсиф Абдулаев.
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