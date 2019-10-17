ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (АКБ) до конца этого года запустит несколько новых услуг. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на слова председателя АБА Эльчина Габибова, выступившего на инвестиционной ярмарке "Развитие микрофинансирования в Азербайджане".

Так, по словам председателя бюро, услуга массовых запросов, которая позволит кредитным организациям одновременно адресовать в Бюро от пяти до десяти тысяч запросов, уже находится на стадии оцифровки. Сейчас кредитные организации могут одновременно отправлять лишь один запрос.

Габибов также сказал, что за январь-август этого года в AКБ поступило почти два миллиона скоринг-запросов из общего числа в 3,6 миллиона запросов. Удельный вес скоринг-запросов за первые восемь месяцев увеличился с 43,5 до 61,5 процента, что наглядно показывает необходимость в новой услуге.

Также председатель бюро напомнил о планах модернизации системы скоринга, направленной на автоматизацию проектов и аналитику.

Как сообщал Trend ранее, обновленная система послужит упрощению процедур оценки в кредитных организациях, экономии операционных расходов, снижению кредитных рисков, а также укреплению финансовой дисциплины заемщиков. Согласно плану проекта, соответствующая услуга будет введена в эксплуатацию в апреле 2020 года.

Помимо организаций-членов АКБ, этой услугой смогут пользоваться и субъекты кредитной истории.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!