SOCAR о поставках нефти из Казахстана по Баку-Тбилиси-Джейхан

На данный момент продолжаются поставки нефти из Казахстана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Об этом сказал Trend заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, передает Day.Az.

"В среднем около 100 тысяч тонн казахстанской нефти в год отправляется по БТД", - отметил Ахмедов.

Отметим, что общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1 768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - Грузии, 1 076 километров - по территории Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), MOL (8,9 процента), Equinor (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (5 процентов), Total (5 процентов), Itochu (3,4 процента), Inpex (2,5 процента), ExxonMobil (2,5 процента) и ONGC (2,36 процента).

По данным bp, общий экспорт нефти по БТД достиг 500 миллионов тонн 12 декабря 2021 года.