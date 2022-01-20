https://news.day.az/economy/1428577.html Тегеран предложил своп российского газа из Азербайджана на юг Ирана
Тегеран предложил своп российского газа из Азербайджана на юг Ирана
Иранская сторона предложила России осуществлять своповые поставки газа через свою территорию.
Об этом заявил в четверг министр нефти Ирана Джавад Оуджи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В ходе текущей поездки [в Россию] обсуждались своповые поставки российского газа через Иран, - цитирует его агентство Tasnim. - За последние месяцы мы начали осуществлять своповые поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана. Аналогичным образом мы предложили своп российского газа из Азербайджана на юг Ирана с целью его последующего экспорта".
По словам министра, "газ в сжиженном виде можно экспортировать в любую точку страны".
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