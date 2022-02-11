Азербайджан вошел в топ-5 крупнейших экспортеров угля в Грузию

Грузия в 2021 году импортировала уголь и угольную продукцию на сумму девять миллионов долларов, что на 40,3 процента меньше, чем в 2020 году (15,1 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии, передает Day.Az.

Грузия в прошлом году сократила импорт угля и угольной продукции в количественном выражении на 47,8 процента - с 197 370 до 102 924 тонн.

Крупнейшим экспортером угля и угольной продукции в Грузию в 2021 году стала Россия. Грузия в отчетный период сократила импорт угля и угольной продукции из РФ на 47,8 процента по сравнению с 2020 годом (14,2 миллиона долларов) - до 7,4 миллиона долларов.

На втором месте - Казахстан, который в прошлом году экспортировал в Грузию уголь и угольную продукцию на 752 420 долларов, что на 195,5 процента больше, чем в 2020 году (254 580 долларов).

Турция заняла третье место среди крупнейших экспортеров угля и угольной продукции в Грузию в 2021 году. Грузия в прошлом году импортировала уголь и угольную продукцию из Турции на 653 020 долларов, что на 10,8 процента больше, чем в 2020 году (588 990 долларов).

В топ-5 крупнейших экспортеров угля и угольной продукции также вошел Азербайджан. Грузия в 2021 году импортировала из Азербайджана уголь и угольную продукцию на 162 350 долларов. Отметим, что Азербайджан в 2020 году не осуществлял экспорт угля и угольной продукции в Грузию.

Страна Сумма (USD) Объем (тонны) Разница (проценты) Россия 7,4 миллиона 95 266 сокращение на 47,8 Казахстан 752 420 3 407 рост на 195,5 Турция 653 020 3 229 рост на 10,8 Азербайджан 162 350 1 017 - Германия 3 750 3 -

Отметим, что грузинский импорт в 2021 году в целом составил 10 миллиардов долларов, что на 25,1 процента больше показателя 2020 года (восемь миллиардов долларов).