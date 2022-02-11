Азербайджан вошел в топ-5 крупнейших экспортеров угля в Грузию
Грузия в 2021 году импортировала уголь и угольную продукцию на сумму девять миллионов долларов, что на 40,3 процента меньше, чем в 2020 году (15,1 миллиона долларов).
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии, передает Day.Az.
Грузия в прошлом году сократила импорт угля и угольной продукции в количественном выражении на 47,8 процента - с 197 370 до 102 924 тонн.
Крупнейшим экспортером угля и угольной продукции в Грузию в 2021 году стала Россия. Грузия в отчетный период сократила импорт угля и угольной продукции из РФ на 47,8 процента по сравнению с 2020 годом (14,2 миллиона долларов) - до 7,4 миллиона долларов.
На втором месте - Казахстан, который в прошлом году экспортировал в Грузию уголь и угольную продукцию на 752 420 долларов, что на 195,5 процента больше, чем в 2020 году (254 580 долларов).
Турция заняла третье место среди крупнейших экспортеров угля и угольной продукции в Грузию в 2021 году. Грузия в прошлом году импортировала уголь и угольную продукцию из Турции на 653 020 долларов, что на 10,8 процента больше, чем в 2020 году (588 990 долларов).
В топ-5 крупнейших экспортеров угля и угольной продукции также вошел Азербайджан. Грузия в 2021 году импортировала из Азербайджана уголь и угольную продукцию на 162 350 долларов. Отметим, что Азербайджан в 2020 году не осуществлял экспорт угля и угольной продукции в Грузию.
|
Страна
|
Сумма (USD)
|
Объем (тонны)
|
Разница (проценты)
|
Россия
|
7,4 миллиона
|
95 266
|
сокращение на 47,8
|
Казахстан
|
752 420
|
3 407
|
рост на 195,5
|
Турция
|
653 020
|
3 229
|
рост на 10,8
|
Азербайджан
|
162 350
|
1 017
|
-
|
Германия
|
3 750
|
3
|
-
Отметим, что грузинский импорт в 2021 году в целом составил 10 миллиардов долларов, что на 25,1 процента больше показателя 2020 года (восемь миллиардов долларов).
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