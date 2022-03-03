SOCAR Marine начала продажу топлива на рынке Турции

SOCAR Marine начала продажу топлива на внутреннем рынке Турции, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

"Годовые продажи SOCAR Marine, которая работает на международном уровне в секторе морского топлива, составляют около 700 тысяч тонн. Теперь компания также будет обслуживать турецкие порты с годовым рыночным потенциалом в 450 тысяч тонн", - написал пресс-секретарь SOCAR Ибрагим Ахмедов на своей странице в Facebook.

Отметим, что SOCAR Marine, осуществляющая деятельность с 2013 года, обеспечивает топливом суда, которые проходят через турецкие проливы и выходят в международные воды после выполнения грузовых операций в турецких портах.