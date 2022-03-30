«Nar» объявил годовые показатели

Отмечая 15-летие своей деятельности, "Nar" объявил показатели, достигнутые на рынке связи в 2021 году. По итогам 2021 года оператор мобильной связи "Nar", обеспечивающий своим абонентам хорошее соотношение цены и качества, занимает 23% местного рынка связи с базой активных абонентов в 2,2 млн человек.

По результатам независимого опроса определения уровня удовлетворенности клиентов, "Nar" уже 3-й год подряд признается лидером среди мобильных операторов страны по Индексу Лояльности клиентов. За 2021 год, 93% посетителей центров обслуживания "Nar" остались довольны оказанными услугами. Колл-центр и цифровые каналы также выделились оперативным решением проблем клиентов. Помимо этого, в 2021 году на 80% возросло количество пользователей приложения "Nar+", которое обеспечивает прозрачность затрат абонентов, а также упрощает осуществление различных операций по счету.

Тарифы "Full" и "Cavannar 9", созданные на основе потребностей и отзывов клиентов "Nar", входят в число наиболее часто используемых продуктов. За 2021 год количество пользователей тарифа "Full" возросло на 20%, а "Cavannar" на 50%.

Чтобы клиенты чувствовали себя еще более комфортно в магазинах "Nar", а также для сохранения качества предоставляемых услуг, "Nar" активно обновляет дизайн магазинов в соответствии со своей новой концепцией. В прошлом году 5 центров услуг и 10 магазинов были обновлены и сданы в эксплуатацию посетителям.

Сеть "Nar" 4G, которая охватывает 94% населения страны, использует 1,4 миллиона абонентов, что является одним из самых высоких показателей в стране. Также "Nar" продолжает участвовать в стремительном построении инфраструктуры связи на освобожденных от оккупации территориях. Услугами "Nar" уже сегодня можно воспользоваться в Агдамском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Ходжавендском (Гадрутском), Шушинском, Тертерском и Зангиланском районах. Посредством более чем 8000 базовых станций, "Nar" предоставляет качественные услуги связи 99% населения.

В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности "Nar" продолжает принимать активное участие в важных социальных проектах, реализуемых в стране. Только в 2021 году "Nar" реализовал 24 проекта в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности. В целом, за последние 5 лет компания выделила на социальные проекты 4,3 миллиона манатов.

Чтобы сохранить лидирующую позицию на рынке мобильной связи, в 2022 году "Nar" планирует продолжить свою стратегию клиентоориентированности, представить абонентам еще 27 магазинов с новой концепцией, расширить инфраструктуру связи на территории освобожденных районов, а также продолжить инвестировать в текущие социальные проекты.

Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Nar впервые в стране внедрил технологию 3G и запустил разветвленную сеть 4G. Компания является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу лояльности клиентов за последние 3 года.