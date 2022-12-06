На Зыхском судостроительном и судоремонтом заводе завершился капитальный ремонт танкера "Профессор Азиз Алиев", принадлежащий ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщили во вторник Day.Az в ASCO, в ходе ремонтных работ подводная и надводная части танкера были окрашены в три слоя после очистки абразивным песком.

Также была проведена покраска головной палубы и механизмов корабля.

"Помимо главного двигателя, охлаждающих жидкостей, насосов и других механизмов, был отремонтирован вспомогательный паровой котел корабля, вспомогательный котел. Также на танкере выполнены работы по кузовной сварке, электроустановке, монтажу труб, автоматике. Кроме того, на корабле были отремонтированы жилые и служебные помещения моряков", - сказали в ЗАО.