Болгария дает зеленый свет SOCAR на торговлю газом

Комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов Болгарии выдала лицензию государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR на торговлю природным газом, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на болгарские СМИ.

Как отмечается, срок действия лицензии составляет 10 лет.

Несколько дней назад председатель энергетического регулятора Болгарии Иван Иванов сказал, что для SOCAR нет препятствий для получения запрошенной лицензии, и отметил, что это укрепит позиции Болгарии как страны, которая становится хабом для поставок природного газа в другие страны в регионе.

Отметим, что SOCAR имеет долгосрочный контракт с компанией "Булгаргаз", согласно которому из Азербайджана в Болгарию ежегодно поставляется около миллиарда кубометров голубого топлива.