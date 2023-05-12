SOCAR Türkiye является крупным игроком на турецком рынке дизельного топлива

SOCAR Türkiye обеспечивает 20-25 процентов нужд Турции в дизельном топливе.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу на пресс-конференции президент SOCAR Turkey Refining и Petrochemical Business Unit и генеральный директор Petkim Анар Мамедов.

По его словам, производственные мощности завода Petkim составляют 3,6 миллиона тонн в год.

"На этом заводе мы производим свыше 60 видов продукции. Кроме того, другой наш завод, нефтезавод Star обеспечивает 25 процентов переработки нефтепродуктов Турции. Порядка 55-60 процентов приходится на производство дизельного топлива. Мы также производим и авиационное топливо", - сказал он.

Мамедов сообщил, что SOCAR Türkiye в своей деятельности использует "чистую" энергию, в результате чего на 120 миллионов тонн сокращены выбросы вредных отходов.

"Мы инвестировали в экономику Турции 18 миллиардов долларов, в области нефтехимии мы занимаем 12 процентов рынка, обеспечиваем 20-25 процентов нужд Турции в дизельном топливе, а также обеспечили 5 300 человек постоянными рабочими местами", - подчеркнул он.