Ассоциация WiLAT скоро начнет работу в Азербайджане

Мы работаем над тем, чтобы запустить работу ассоциации WiLAT (Women in Logistics and Transport - Женщины в логистике и транспорте) в Азербайджане.

Об этом в пятницу сообщила Trend Ламия Халилова, директор образовательного центра Aztugem при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана в ходе первого Каспийского международного транспортно-логистического форума, передает Day.Az.

По ее словам, образовательный центр на данный момент активно работает над тем, чтобы привлечь женщин в сферу логистики и транспорта.

Одним из шагов на пути к реализации этой цели является запуск работы ассоциации WiLAT в Азербайджане. Как отметила Ламия Халилова, запуск ассоциации в Азербайджане обсуждался во время встречи с представителями WiLAT Global и WILAT Türkiye в Турции.

"Запуск ожидается в августе. На данный момент мы активно работаем над этим процессом. Конечно же, общественности будет дана детальная информация", - сказала Ламия Халилова.

Ассоциация "Женщины в логистике и транспорте" (WiLAT) была запущена в июне 2013 года с целью популяризации данной отрасли среди женщин, а также поощрения и поддержки их карьерного роста в этой сфере.

Отметим, что в Бакинском Конгресс-центре начал свою работу первый Каспийский международный транспортно-логистический форум.

Впервые организованный форум проходит в рамках 20-й юбилейной Каспийской международной выставки транспорта, транзита и логистики "Translogistica Caspian", которая проходит в нашей стране с 31 мая по 2 июня.