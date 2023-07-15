Азербайджан начинает сотрудничество с тайской компанией

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, Агентство по развитию экономических зон (АРЭЗ) и тайская компания Supreme Pharmatech Co., LTD подписали трехсторонний Меморандум о взаимопонимании.

Об этом Day.Az сообщили в KOBİA.

Документ подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, председатель правления АРЭЗ Эльшад Нуриев и генеральный директор компании Supreme Pharmatech CO., LTD Юрий Нелепченко.

Меморандум предусматривает реализацию совместных мероприятий, программ и проектов в области фармацевтики, поддержку развития местного кадрового потенциала, организацию обучения МСП, проведение исследований, информирование и взаимодействие МСП, чтобы они могли внести свой вклад в сектор фармацевтики и пищевых добавок, а также реализацию совместных мероприятий по развитию местной сырьевой базы, включая производство фармацевтических продуктов в области развитие цепочки поставок.

Также в рамках мероприятия было подписано соглашение между АРЭЗ и совместной азербайджано-тайской компанией Supreme Pharmatech Manufacturing.