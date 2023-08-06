Оценены последствия для Европы от отказа Нигера поставлять уран

В странах Европы не произойдет дефицита урана из-за отказа Нигера поставлять этот вид топлива, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Как передает Day.Az, в беседе с "Лентой.ру" он оценил последствия для Европы от решения африканской страны.

Специалист объяснил, что европейские страны столкнутся не с физическим дефицитом урана, а с проблемами в экономиках.

"Если Нигер прекратит экспорт урана вообще, это будет провоцировать дефицит предложений на мировом рынке и, соответственно, толкать цены вверх. Европейцы смогут найти какого-то другого поставщика, но вопрос - какая будет цена этого урана?" - добавил он.

Юшков отметил, что ситуация с ураном в Европе будет похожа на проблемы с газом в конце 2022-начале 2023 годов.

"Газ у них физически был, но они скупали все свободные объемы с международного рынка, лишая газа других покупателей. Если не будет возможности купить уран в Нигере, то европейцы приобретут его на других рынках, предложив лучшую цену", - сказал он.

Физически дефицита в Европе не произойдет. Весь вопрос будет заключаться в цене.

Также аналитик сообщил, что французские компании имеют доли в проектах Нигера, связанных с ураном. Соответственно, они не заработают.

"Плюс уран не перерабатывался, не обогащался в Нигере, а отправлялся как раз во Францию, и там самостоятельно производили ядерное топливо. Сейчас есть риск того, что придется у кого-то другого покупать готовое ядерное топливо и не задействовать или задействовать в меньшей степени свои предприятия. Это ударит по экономике французских компаний", - заключил Юшков.