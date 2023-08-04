SOCAR пробивается на новый рынок

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подписали Меморандум о взаимопонимании, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Подписанный документ предусматривает участие SOCAR в проектах по разведке и добыче в Абу-Даби и соответствующую поддержку со стороны ADNOC.

Стороны также изучат потенциальные области сотрудничества в отношении возможностей инвестирования в нефтегазовый сектор в третьих странах. Компании также будут сотрудничать в области возобновляемых источников энергии и низкоуглеродных решений.

Новость обновляется