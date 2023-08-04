https://news.day.az/economy/1586776.html SOCAR пробивается на новый рынок - планируется разведка месторождений в Абу-Даби
SOCAR пробивается на новый рынок - планируется разведка месторождений в Абу-Даби
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подписали Меморандум о взаимопонимании, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на SOCAR.
Подписанный документ предусматривает участие SOCAR в проектах по разведке и добыче в Абу-Даби и соответствующую поддержку со стороны ADNOC.
Стороны также изучат потенциальные области сотрудничества в отношении возможностей инвестирования в нефтегазовый сектор в третьих странах. Компании также будут сотрудничать в области возобновляемых источников энергии и низкоуглеродных решений.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре