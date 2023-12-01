Важная новость для пенсионеров

При оформлении трудовой пенсии теперь не будут требоваться некоторые документы, представление которых было необходимо ранее. Изменения, внесенные Кабмином в порядок оформления, нацелены на упрощение процесса назначения пенсии.

Об этом в пятницу сказал Trend член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, передает Day.Az.

"Другое изменение связано, в частности, с расчетом доплат к пенсии. Определяется последовательность этапов начисления и индексации доплат к пенсии, что является важным с точки зрения увеличения размеров пенсии", - добавил он.

Напомним, что в качестве следующего шага в области совершенствования пенсионно-страховой системы, усиления социальной защиты пенсионеров Кабинет министров внес изменения в "Порядок назначения, начисления, перерасчета, перевода и выплаты трудовых пенсий из одного вида в другой".

Согласно изменениям, справка от представителя главы местной исполнительной власти о составе семьи при назначении пенсии по случаю потери кормильца не потребуется. Кроме того, при исчислении страхового стажа лиц, работавших когда-то в колхозе, не потребуется наличие в трудовой книжке записи о трудовых днях (минимальное количество трудовых дней). Также, согласно изменениям, военнослужащим, прослужившим более 20 календарных служебных лет до 01.07.2017, будут начисляться дополнительно 3 процента стоимости обеспечения за каждый год службы свыше 20 лет.

Кроме того, если доведение пенсии до установленного минимального размера, ее индексация и включение в состав пенсии материальной помощи (выплаченной в предыдущем году) приходятся на одну и ту же дату, то расчеты будут производиться в следующей последовательности: пенсия будет доведена до установленного минимального размера; часть материальной помощи, приходящаяся на месяц, будет включена в состав пенсии; пенсия будет проиндексирована.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!