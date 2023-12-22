Мы рады сообщить, что SOCAR AQS Sondaj Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş (SOCAR AQS Турция), дочерняя компания SOCAR AQS, подписала очередной важный контракт с Çalık Petroleum, одним из крупнейших частных операторов нефти и газа в Турции.

В соответствии с контрактом, SOCAR AQS Турция предоставит услуги по бурению для безопасного и эффективного завершения пяти береговых нефтяных скважин, расположенных в провинции Диярбакыр в Турции.

SOCAR AQS Турция будет применять гидравлическую установку HH300, которая впервые будет использоваться в Турции. HH300 предлагает значительные преимущества по сравнению с традиционными установками, включая повышенную эффективность и сниженный уровень шума.

Самир Моллаев, генеральный директор SOCAR AQS, сказал: "Диверсификация нашей клиентской базы соответствует нашей стратегии корпоративного роста. Подписывая этот новый контракт в Турции, мы принимаем открывающиеся перед нами возможности и вызовы, зная, что наша преданность делу, инновации и неустанное стремление к совершенству приведут нас к успеху".

Фамиль Халафов, страновой менеджер SOCAR AQS Турция, сказал: "Мы рады сотрудничать с компанией Çalık Petroleum и уверены, что наш опыт является гарантией для выполнения работ в рамках данного контракта".

SOCAR AQS реализует буровые проекты в Турции с 2019 года, и одно из последних соглашений, заключенное с Турецкой нефтяной корпорацией (TPAO), государственной нефтяной компанией Республики Турция, предусматривает бурение еще четырех нефтяных скважин. SOCAR AQS также продолжает реализацию проекта по расширению подземного газохранилища Туз Гёлу в Турции.

Постоянно фокусируясь на совершенстве, безопасности и устойчивости, SOCAR AQS стремится укрепить свои позиции в качестве ведущего поставщика буровых и скважинных услуг в регионе и во всем мире.