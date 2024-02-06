В ФРС заговорили об "осторожном" снижении процентных ставок

Устойчивость экономики США позволяет Федеральной резервной системе (ФРС) не спешить с принятием решения о снижении базовой процентной ставки, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в интервью CBS News в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая, что экономика является сильной, мы чувствуем, что можем подойти к вопросу о том, когда начать опускать ставку, с осторожностью", - сказал он.

В ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания Федрезерва Пауэлл дал понять, что руководство ЦБ к мартовскому заседанию вряд ли будет уверено в устойчивом движении инфляции к целевому показателю в достаточной мере для того, чтобы начать снижение ставок.

Он повторил эту мысль и в интервью CBS News.

Снижение ставки в марте "нельзя считать наиболее вероятным или базовым сценарием", заявил Пауэлл.

Он подчеркнул, что Федрезерв "активно обсуждает" сроки снижения ставки и не будет ждать с этим шагом до момента возврата инфляции к целевому показателю ЦБ в 2%.

"Мы с моими коллегами пытаемся выбрать верный момент для начала смягчения нынешней ограничительной политики, - сказал Пауэлл. - Это время приближается".

Федрезерв, с одной стороны, опасается приступить к снижению ставки слишком рано, поскольку это может поставить под угрозу процесс замедления инфляции, а с другой стороны - не хочет затягивать со смягчением политики из-за риска рецессии в экономике, отмечает Market Watch.

"Разумным будет просто подождать некоторое время, чтобы увидеть, что статданные продолжают указывать на устойчивое движение инфляции к 2%-й цели ЦБ", - заявил Пауэлл.

"Опасность преждевременных действий в том, что работа в действительности не завершена, и может оказаться так, что реально хорошие данные, которые мы наблюдали последние шесть месяцев, не будут верным индикатором того, куда движется инфляция", - отметил глава ФРС.

Он добавил, что лишь "пара" человек из 19 членов совета управляющих ФРС не хотела бы снижения ставки в этом году.

"Таким образом, смягчение политики - это основной сценарий для нас. Мы просто пытаемся выбрать для этого верный момент", - подчеркнул он.

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