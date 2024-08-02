Азербайджан начал поставки газа в еще одну европейскую страну

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR начала поставки газа в Словению, сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Поставки газа осуществляются на основании Меморандума о взаимопонимании в сфере расширения сотрудничества в области газоснабжения, подписанного 17 июля текущего года между SOCAR и крупнейшей компанией на рынке природного газа Словении Geoplin.

"SOCAR и Geoplin намерены и дальше развивать долгосрочное энергетическое партнерство. Таким образом, наряду с Турцией, Грузией, Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией и Сербией, Словения становится девятой страной, в которую поставляется азербайджанский газ", - отмечено в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!