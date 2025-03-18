Сколько нефти экспортировал Азербайджан в 2024-м году?

Экспорт нефти Азербайджана в прошлом году составил 24,4 миллиона тонн, а газа - 25,5 миллиарда кубометров, что на 2,3 процента меньше и на 7,0 процента больше, чем в 2023 году соответственно.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на отчет о деятельности Кабинета министров Азербайджанской Республики в 2024 году.

Согласно отчету, за указанный период по линии Государственной нефтяной компании (SOCAR) было добыто 7,5 миллиона тонн нефти и 7,7 миллиарда кубометров газа, из которых 1,2 миллиона тонн нефти и 2,8 миллиард кубометров природного газа были направлены на экспорт.

Весь объем экспортируемой нефти транспортировался по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан имени Гейдара Алиева. Поступления от экспорта нефти и газа составили в общей сложности 1,3 миллиарда долларов США.

"В прошлом году в нефтегазовом секторе Азербайджана было добыто 29,1 миллиона тонн нефти и 50,6 миллиарда кубометров газа. 79,4 процента добытой нефти и 89,4 процента газа пришлось на предприятия негосударственного сектора, работающие в нефтегазовой сфере.

В целом, по сравнению с 2003 годом, добыча нефти в республике увеличилась более чем в 1,8 раза, а газа - в 9,6 раза", - отмечается в отчете.