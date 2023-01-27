Салат из груши и инжира: ингредиенты, метод приготовления
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Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления салата из груши и инжира на 1 порцию:

Ингредиенты

60 г. груши

10 г. инжира

25 г. смешанных трав

20 г. сыра Памезан

5 г. бальзамического соуса

3 г. трюфельного масла

6 г. бальзамического уксуса

Метод приготовления

1.- Нарежьте груши тонкими ломтиками толщиной 0,5 см, положите в миску и смешайте с оливковым маслом.

2.- Обжарьте груши на гриле до образования полосок.

3 .-Разрежьте инжир на четыре части.

4.- Смешайте в миске смешанные травы, инжир и грушу. Приправьте бальзамическим уксусом и тертым пармезаном.

Подача

5.- Положите на тарелку. Украсьте трюфельным маслом и бальзамическим соусом.