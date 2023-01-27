https://news.day.az/gurmaniya/1531285.html Салат из груши и инжира: ингредиенты, метод приготовления
Салат из груши и инжира: ингредиенты, метод приготовления
Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления салата из груши и инжира на 1 порцию:
Ингредиенты
60 г. груши
10 г. инжира
25 г. смешанных трав
20 г. сыра Памезан
5 г. бальзамического соуса
3 г. трюфельного масла
6 г. бальзамического уксуса
Метод приготовления
1.- Нарежьте груши тонкими ломтиками толщиной 0,5 см, положите в миску и смешайте с оливковым маслом.
2.- Обжарьте груши на гриле до образования полосок.
3 .-Разрежьте инжир на четыре части.
4.- Смешайте в миске смешанные травы, инжир и грушу. Приправьте бальзамическим уксусом и тертым пармезаном.
Подача
5.- Положите на тарелку. Украсьте трюфельным маслом и бальзамическим соусом.
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