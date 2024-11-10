Раскрыта правда о вреде популярного усилителя вкуса

Глутамат натрия обычно безопасен, но иногда может провоцировать неприятные симптомы, считает доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов. Как передает Day.Az, правду о вреде популярного усилителя вкуса он раскрыл в беседе с "Газетой.Ru".

Панов отметил, что глутамат натрия - это аминокислота, которая имеет природное происхождение. К примеру, по словам эксперта, она естественным образом присутствует в сырах, грибах и томатах. Кроме того, ее активно используют в пищевой промышленности, добавляя для усиления вкуса в соусы и полуфабрикаты.

Специалист подчеркнул, что исследования доказали безопасность глутамата натрия для большинства людей. Однако Панов отметил, что иногда вещество вызывает неприятные симптомы и аллергические реакции. По мнению эксперта, чаще всего это связано с индивидуальной непереносимостью.