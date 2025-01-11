Названа опасность позднего ужина

Ученые из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете установили, что поздние едоки употребляют больше углеводов и жиров после 17:00. При этом у них наблюдается ухудшение толерантности к глюкозе. Результаты работы опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В новом исследовании, проведенном с участием 26 человек с избыточным весом, ожирением и диабетом второго типа, ученые отслеживали, как время приема пищи влияет на метаболизм глюкозы. Добровольцы были разделены на две группы: ранние едоки (early eaters - EE), которые потребляли менее 45% суточных калорий после 17:00, и поздние едоки (late eaters - LE), предпочитавшие есть больше в вечернее время.

Результаты показали, что участники из группы LE потребляли больше углеводов и жиров после 17:00, что сопровождалось ухудшением толерантности к глюкозе. Несмотря на схожие уровни глюкозы и инсулина натощак, у поздних едоков уровень глюкозы оставался значительно выше, особенно через 30 и 60 минут после еды.

Нарушение толерантности к глюкозе - следствие сбоя углеводного обмена, при котором инсулин не вырабатывается в необходимом количестве или снижается чувствительность к нему. Некоторые медики называют такую патологию сахарным диабетом в латентной форме.

По словам исследователей, время приема пищи играет ключевую роль в метаболизме глюкозы, независимо от состава рациона. Ученые призывают обратить внимание на более ранние ужины как на способ улучшить контроль за уровнем сахара в крови и снизить риски метаболических заболеваний.