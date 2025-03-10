Названо еще одно полезное свойство кофе

Употребление кофе связано с понижением риска диабета второго типа. Данные исследований, подтверждающих этот вывод, привели ученые из США. Каждая дополнительная чашка кофе на 10 % снижала вероятность заболеть диабетом. Молоко или сливки, добавленные в напиток, этот эффект не уменьшали. И связан он вовсе не с кофеином.

Дело не в кофеине

"Дело в том, что в кофе содержатся фенольные соединения, антиоксиданты, среди которых хлорогеновая кислота, - рассказала aif.ru врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева. - Про хлорогеновую кислоту известно, что она является сильным антиоксидантом, обладает противовоспалительными свойствами, способствует повышению чувствительности тканей к инсулину и снижает всасывание в кровь глюкозы. Кроме того, в кофе есть витамины - группы В, фолиевая кислота и важные микроэлементы, такие как магний, хром. Все эти вещества вместе как раз и обусловливают благоприятный эффект от ежедневного употребления кофе. В результате не только снижается толерантность к инсулину, но и улучшается работа β-клеток поджелудочной железы, которые расположены в островках Лангерганса. β-клетки - единственные клетки в организме человека, которые отвечают за выработку инсулина", передает Day.Az.

Все это означает, что кофе без кофеина тоже обладает профилактическим эффектом, так как полезные вещества в нем сохраняются.

По словам врача, выводы о пользе кофе имеют научное обоснование. Ученые представили метаанализ, то есть объединенные результаты многих исследований, в которых наблюдали участников от года до двадцати лет и которые в сумме охватили свыше миллиона человек. "Результаты исследований были очень похожи в разных странах, причем независимо от возраста участников. И у молодых людей, и у пожилых употребление кофе способствовало поддержанию функции β-клеток поджелудочной железы", - уточняет врач.

Более того, полифенолы, антиоксиданты, витамины, минералы магний и хром в кофе - все эти вещества влияют не только на профилактику диабета, но и способствуют снижению риска широкого спектра заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

"Улучшение состояния микробиоты кишечника тоже происходит под влиянием кофе, повышается барьерная функция кишечника. И кстати, профилактику развития стеатогепатоза, то есть неалкогольной жировой болезни печени, тоже относят к положительным эффектам кофе", - добавляет врач.

Сколько нужно пить кофе?

Даже одна чашка кофе в день полезна для здорового человека, однако еще лучше выпивать 3-4 чашки при хорошей переносимости напитка, если нет противопоказаний.

"Ученые определили, что существует дозозависимый эффект. То есть если выпивать 4 чашки кофе в день, то в этом случае даже больше шансов избежать сахарного диабета второго типа (на 28 % снижается риск), чем если выпивать одну чашку. Но не более 3-4 чашек кофе в день", - объясняет врач.

Можно добавлять молоко или сливки, а вот сахаром лучше не увлекаться. Если класть в каждую чашку кофе по 2-3 ложки сахара, то в сумме получим 40-60 г добавленного сахара, что уже больше рекомендованной суточной нормы. Такое количество сахара будет, наоборот, стимулировать развитие сахарного диабета.

Что делать тем, кто не любит кофе?

"Хлорогеновая кислота находится в гораздо более дешевом продукте, чем кофе, в частности, подсолнечных семечках. Есть она также в яблоках, вишне, персиках, цикории. Включение их в рацион тоже поможет в профилактике сахарного диабета второго типа", - говорит врач.