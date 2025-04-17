Про пользу и эффективность читмилов

Читмилы - запланированные приемы пищи, во время которых можно позволить себе любимые, но не самые полезные блюда, для многих россиян стали обычной привычкой. Согласно статистике, треть опрошенных позволяет себе вредную еду несколько раз в месяц. Еще 30% делают это раз в неделю, объясняя тем, что это своего рода награда за старания и удержание дисциплины. Однако, с точки зрения медицинской практики, ни польза, ни эффективность читмилов научно не доказана. Как передает Day.Az, об этом в беседе с Авторадио рассказала эксперт в области здорового питания Юлиана Плискина:

"Теория читмила связана еще с гормоном лептином. Этот гормон в нашем организме регулирует аппетит и расход энергии. Когда человек придерживается строгой диеты, уровень лептина постепенно снижается. Это, в свою очередь, усиливает чувство голода и замедляет обмен веществ. И получается, что после употребления калорийной еды уровень лептина у нас резко повышается, что на какое-то время ускоряет метаболизм и притупляет голод. Однако вот этот скачок достаточно короткий и незначительный, сам уровень гормона лептина быстро возвращается к норме. И мы можем с вами сделать простой вывод, что загрузка жирной и сладкой пищей не дает никакого долговременного эффекта для ускорения обмена веществ и не снижает аппетит вдолгую".

Плискина посоветовала придерживаться здорового питания и просто разрешать себе любимые лакомства по принципу Парето. Он подразумевает, что 80% времени человек придерживается диеты, а 20% времени позволять себе любые гастрономические удовольствия.