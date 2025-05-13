Опровергнут миф о вреде красного мяса для сердца

Врач Амара Аладель опровергла миф о том, что употребление красного мяса негативно сказывается на работе сердца. Об этом она рассказала изданию La Razon, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметила Аладель, при составлении рациона для того или иного человека всегда необходим индивидуальный подход. Существует мнение, что красное мясо вредно для сердца, но последние исследования показывают, что это не так. "Оно не повышает уровень холестерина и не вызывает проблем с сердечно-сосудистой системой", ─ заявила специалистка.

Медик сослалась на исследование, проведенное в 2024 году. Ученые тогда не выявили связи между употреблением красного мяса и повышением в крови уровня триглицеридов и маркеров воспаления, а также артериального давления. По словам Аладель, это были хорошо спланированные клинические испытания, а не такие форматы исследований, которые зачастую предвзяты.