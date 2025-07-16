Производство какао в Европе упало на фоне рекордно высоких цен на сырье. Об этом со ссылкой на представителей отрасли сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По оценкам трейдеров, во втором квартале 2025 года объемы производства какао-масла и какао-порошка упали почти на пять процентов в годовом выражении. Спад продолжается уже четвертый квартал подряд - объемы выпуска продукции уже сократились до минимального с начала пандемии уровня.

За последние два года фьючерсы на какао подорожали более чем в два раза и в декабре достигли рекордного уровня из-за неурожая, что ударило по производителям шоколада. Производители подняли отпускные цены, а также пересмотрели рецептуру, добавив больше наполнителей, таких как орехи, а также стали использовать растительные масла вместо какао-масла.

"Уровень цен, который мы наблюдали в последние 12-15 месяцев, сильно повлиял на потребление. Объемы производства снизились, но компании также стараются использовать меньше какао, заменяя его другими ингредиентами", - пояснил руководитель исследовательского отдела Tropical Research Services by Expana Стив Уотеридж.

Слабый спрос на шоколад и необходимость вносить изменения в рецепты привели к тому, что цены на какао-масло резко упали, что снизило стимул к его производству и поставкам какао-порошка.