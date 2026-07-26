https://news.day.az/gurmaniya/1850348.html Названы лучшие продукты для ужина Эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Виктория Садовская рассказала россиянам, что лучше есть на ужин для хорошего самочувствия. Как передает Day.Az, лучшие продукты для вечернего приема пищи она назвала в разговоре с "Лентой.ру".

Названы лучшие продукты для ужина

Гурмания, 26 июля 2026 18:19 (UTC +04:00) 1 211
Названы лучшие продукты для ужина

Эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Виктория Садовская рассказала россиянам, что лучше есть на ужин для хорошего самочувствия.

Как передает Day.Az, лучшие продукты для вечернего приема пищи она назвала в разговоре с "Лентой.ру".

"Основу рациона ужина должны составлять овощи, зелень, цельнозерновые продукты, например каши, хлеб из муки грубого помола, а также бобовые, орехи, рыба или птица, растительные масла. Рекомендуется максимально ограничить красное мясо, ультрапереработанные продукты, в том числе фастфуд, чипсы, сосиски, сахар, а также изделия из рафинированной муки", - посоветовала врач.

Доктор порекомендовала придерживаться правила гарвардской тарелки. Для этого нужно мысленно разделить тарелку на четыре части: половину должны составлять овощи, фрукты, ягоды и зелень, четверть - растительные или животные белки, например фасоль, чечевица, индейка, и четверть - сложные углеводы.

При этом врач отметила, что важно также следить за калорийностью ужина: он должен давать насыщение, но не создавать ощущение тяжести. По ее словам, вечерний прием пищи лучше делать менее объемным, чем завтрак или обед. Для большинства взрослых оптимально, если ужин будет составлять около трети суточных калорий, поскольку переедание по вечерам увеличивает риск ожирения и метаболических нарушений, пояснила доктор.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ПРОДУКТЫ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Трамп допустил подписание мирного соглашения России и Украины на саммите G20 19:20 (UTC+04), В мире 0
Посольство США предупредило об угрозе теракта в Москве 19:05 (UTC+04), В мире 227
Азербайджанский борец завоевал "бронзу" ЧМ по борьбе - ОБНОВЛЕНО 18:59 (UTC+04), Спорт 592
В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие 18:56 (UTC+04), Общество 256
Четыре азербайджанских вольника поборются за "бронзу" ЧМ - ОБНОВЛЕНО 18:52 (UTC+04), Спорт 526
В Баку состоялся концерт детских песен "От пера - к нотам" - ФОТО 18:41 (UTC+04), Культура 290
Чемпионат мира U-15: Баку закрепляет за собой статус спортивной столицы мира 18:30 (UTC+04), Спорт 2 840
Прогноз погоды в Азербайджане на 1 ноября 18:15 (UTC+04), Общество
Таким Нью-Йорк был более 60 лет назад - ВИДЕО 18:08 (UTC+04), В мире 419
Выделяются дополнительные средства на развитие научно-технологического парка в Ардебиле 17:57 (UTC+04), В мире 408
Azərbaycanın qiymətli metallar bazarının həftəlik icmalı 17:46 (UTC+04), Azərbaycanca 319
В Турции стартовали переговоры Эрдогана и Зеленского 17:40 (UTC+04), В мире 456
Ислам Махачев заговорил о завершении карьеры в UFC 17:33 (UTC+04), Спорт 396
Искусство, танец и забота о природе: в Ичеришехер открылась инклюзивная выставка "Полет без границ" в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 17:25 (UTC+04), Культура 431
Məhkumlar hansı hallarda cəzalarının qalan hissəsini çəkməkdən azad edilə bilərlər? 17:10 (UTC+04), Azərbaycanca 333
Зеленский прибыл с визитом в Турцию - ВИДЕО 17:08 (UTC+04), В мире 504
Азербайджан приветствует выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН 17:02 (UTC+04), Политика 502
По случаю Дня Победы на Бакинском бульваре состоится концерт 16:58 (UTC+04), Общество 4 942
Благополучный Азербайджан - на фоне беснующегося мира - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 16:40 (UTC+04), Политика 5 844
Директор ФИФА высоко оценил прошедший в Баку ЧМ U-15 16:38 (UTC+04), Спорт 5 851
В Иране предупредили о незамедлительном ответе на любые угрозы 16:32 (UTC+04), В мире 528
В Польше заявили о причине напряженности в стране 16:18 (UTC+04), В мире 553
Она продолжает говорить… В Баку представили книгу стихов трагически погибшей Влады Ахундовой - ФОТО 15:59 (UTC+04), Культура 499
В Гёйгёле автомобиль упал в овраг, есть пострадавший 15:39 (UTC+04), Общество 453
От цифровых иллюзий до древних легенд: Фаиг Ахмед и Фарид Расулов представили новые коллекции в рамках Fly to Baku. Art Weekend - ФОТО 15:27 (UTC+04), Культура 555
COVID-19 yenidən gündəmdə: Yeni ştamın yayılma riski artır 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 360
Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения - ВИДЕО 15:08 (UTC+04), Общество 522
Pentaqon rəhbəri impiçmentlə üzləşə bilər 14:58 (UTC+04), Azərbaycanca 349
Важная информация для собирающихся брать кредит 14:53 (UTC+04), Общество 551
Azərbaycanın neft qiymətlərinin həftəlik icmalı 14:43 (UTC+04), Azərbaycanca 345
Дакар-2026: кто представит Азербайджан на Юношеской Олимпиаде и каковы шансы на медали – ОБЗОР 14:34 (UTC+04), Спорт 482
Azərbaycan vətəndaşlığı olmayan şəxslər təhsil krediti ala bilər? 14:31 (UTC+04), Azərbaycanca 346
Между Москвой и Баку планируется запустить круизный лайнер 14:05 (UTC+04), Туризм 9 055
Количество пассажирских мест в поездах Баку-Тбилиси-Баку увеличится - ФОТО 13:51 (UTC+04), Общество 556
Геннадий Хазанов посетил Центр Гейдара Алиева и Аллею почетного захоронения - ФОТО 13:44 (UTC+04), Общество 1 243
Стрельба в Калифорнии: есть погибший и раненые - ВИДЕО 13:30 (UTC+04), В мире 694
В Азербайджане предложили заменить слово Stop на дорожных знаках 13:15 (UTC+04), Общество 1 176
Какой будет погода в первый день ноября в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 13:04 (UTC+04), Общество 568
Азербайджанский фильм "44" установил рекорд по числу зрителей в кинотеатральном прокате 13:00 (UTC+04), Общество 11 825
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге 12:48 (UTC+04), Политика 803
Cкопление пассажиров в московском аэропорту - ВИДЕО 12:43 (UTC+04), В мире 778
Тот юмор, который сегодня торжествует, зачастую существует вне смысла - Геннадий Хазанов 12:40 (UTC+04), Культура 577
Илон Маск представил технологию, которая вернет зрение слепым - ФОТО 12:35 (UTC+04), Наука и технологии 554
В Польше сообщили о предотвращении эскалации напряженности 12:24 (UTC+04), В мире 764
США и Иран могут возобновить переговоры в Катаре 12:02 (UTC+04), В мире 816
Bunu edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK - Məbləğ açıqlandı 11:57 (UTC+04), Azərbaycanca 829
Биткоин упал в цене 11:46 (UTC+04), Экономика 764
Турция выдвинула своего кандидата на пост генсека ООН 11:41 (UTC+04), В мире 813
Кто он - новый Генсек ОТГ? - Досье 11:37 (UTC+04), В мире 873
Азербайджанские дзюдоистки начнут выступления на Кубке Азии 11:28 (UTC+04), Спорт 544
Мошенничество на миллион в Загатале 11:20 (UTC+04), Общество 650
В Губадлы строится первая гидроэлектростанция - ФОТО - ВИДЕО 11:05 (UTC+04), Экономика 6 599
Разыскиваемого Азербайджаном мужчину задержали в России 11:03 (UTC+04), Общество 605
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:00 (UTC+04), Туризм
В Азербайджане сменили названия этих школ и детсадов 10:55 (UTC+04), Общество 671
ДТП с туристическим автобусом в Турции, много пострадавших 10:43 (UTC+04), В мире 785
Azərbaycanın İnterpola verdiyi şəxs bu ölkədə tutuldu 10:32 (UTC+04), Azərbaycanca 770
Эти лица будут обеспечены новыми квартирами 10:30 (UTC+04), Общество 695
В НБА установлен исторический рекорд по штрафным броскам 10:19 (UTC+04), Спорт 545
Bu virusdan ölənlərin sayı 5 mini ötdü 10:17 (UTC+04), Azərbaycanca 770
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 09:59 (UTC+04), Общество
«Формула власти Михаила Гусмана» покажет Азербайджан в зеркалах разных стран и лидеров - ВИДЕО 09:55 (UTC+04), Политика 8 148
Двойные стандарты не смогли помешать Азербайджану достичь своей цели – РАСКЛАД от Тофика Аббасова 09:50 (UTC+04), Политика 7 166
Навроцкий созвал срочные консультации 09:45 (UTC+04), В мире 812
Изменятся ли лимиты на переводы с карты на карту? 09:42 (UTC+04), Общество 7 317
В Италии собрали автомобиль из кованой меди на базе Maserati 09:35 (UTC+04), Автоновости 523
Apple вновь стала самой дорогой компанией мира 09:25 (UTC+04), В мире 810
В этом районе не будет газа 09:21 (UTC+04), Общество 645
Назван фактор возможного возобновления военной операции США против Ирана 09:16 (UTC+04), В мире 6 087
Азербайджанская нефть подорожала 09:09 (UTC+04), Экономика 852
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:05 (UTC+04), Экономика
Совбез ООН продлил мандат миссии в Ливии 08:55 (UTC+04), В мире 824
Эльчин Амирбеков обсудил во Вьетнаме развитие межпарламентских связей - ФОТО 08:42 (UTC+04), В мире 854
В США прокомментировали попытку госпереворота в Польше 08:12 (UTC+04), В мире 943
Деньги Баку и поклоны противникам Анкары - АКТУАЛЬНО от Эльчина Алыоглу 08:00 (UTC+04), Политика 5 559
Оползень разрушил бетонные укрепления и дорогу в Астаре - ВИДЕО 07:46 (UTC+04), Общество 620
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Опубликованы результаты голосования за "Золотой мяч" 07:19 (UTC+04), Спорт 636
Экс-президент Польши пригрозил Туску тюрьмой 07:07 (UTC+04), В мире 965
В Польше узнали о приказе раздать полицейским пулеметы 06:11 (UTC+04), В мире 968
Успех сегодня будет обеспечен - гороскоп на 31 октября 06:02 (UTC+04), Это интересно 783
Евродепутат призвала отстранить премьера Польши 05:05 (UTC+04), В мире 1 039
Работы в подвале дома в бакинском поселке вызвали недовольство жильцов - ВИДЕО 04:58 (UTC+04), Общество 798
У Мекки нейтрализован беспилотник 03:45 (UTC+04), В мире 1 050
Премьер Польши поддержал госпереворот 03:20 (UTC+04), В мире 1 257
Премьер-министры Азербайджана и Грузии приняли участие в открытии ART Riverfront Hotel Tbilisi - ФОТО - ВИДЕО 03:12 (UTC+04), Экономика 7 343
Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в официальном открытии Art Weekend - ФОТО 02:51 (UTC+04), Официальная хроника 9 393
Перечислены способы продлить жизнь ноутбуку 02:14 (UTC+04), Наука и технологии 635
В Польше сообщили о стягивании полиции со всей страны в Варшаву - ВИДЕО 02:02 (UTC+04), В мире 1 061
В Польше обострился конфликт вокруг Конституционного трибунала - ВИДЕО 01:17 (UTC+04), В мире 1 231
Азербайджанские борцы завоевали семь медалей в Эстонии - ФОТО 00:48 (UTC+04), Спорт 670
В Товузе автомобиль упал в водный канал, есть пострадавшие - ФОТО 00:35 (UTC+04), Общество 658
В Баку восстановлено движение после ДТП с грузовиком - ОБНОВЛЕНО 00:27 (UTC+04), Общество 798
Хроника Победы (31.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью немецкому телеканалу ARD - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 794
Хроника Победы (31.10.2020): Агрессор несет большие потери - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 323
США продадут Украине ракеты на миллиарды долларов 30 октября 23:46 (UTC+04), В мире 1 276
В Совбезе ООН возникли разногласия 30 октября 23:33 (UTC+04), В мире 1 292
Назначен новый замминистра финансов Азербайджана 30 октября 23:15 (UTC+04), Экономика 1 348
Torpaq sürüşməsi fəsadlara yol açdı - VİDEO 30 октября 23:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 251
Азербайджан и Грузия: стратегический союз, основанный на взаимных интересах - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 30 октября 23:00 (UTC+04), Политика 10 015
Провокация иранских агентов у посольства Азербайджана в Лондоне - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 22:45 (UTC+04), Политика 1 811
На G20 разгорелся скандал 30 октября 22:33 (UTC+04), В мире 1 483
Дашнаки держат мировое сообщество за дураков 30 октября 22:00 (UTC+04), Политика 6 297
Азербайджанский дзюдоист завоевал золото на чемпионате Европы 30 октября 21:50 (UTC+04), Спорт 755
Китай испытает многоразовый космический аппарат 30 октября 21:46 (UTC+04), В мире 1 325
Власти Германии объяснили плохую подготовку к зиме 30 октября 21:32 (UTC+04), В мире 1 343
ОАЭ остановили утечку нефти из аварийного танкера 30 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 398
Баскетболист “Сабаха” стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов 30 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 738
Дом в Калифорнии едва не сгорел из-за взорвавшегося пауэрбанка - ВИДЕО 30 октября 20:38 (UTC+04), В мире 1 424
Азербайджан подвел итоги участия в Глобальном инновационном индексе 2026 - ФОТО 30 октября 20:19 (UTC+04), Экономика 1 390
Международная выставка в Баку объединила авторов из 10 стран - ФОТО 30 октября 20:00 (UTC+04), Культура 969
Президент Ильхам Алиев посмотрел финальный матч FIFA U-15 World Cup and Festival, принял участие в церемонии награждения - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 19:56 (UTC+04), Официальная хроника 8 208
В Баку состоялась церемония награждения победителей чемпионата мира FIFA U-15 30 октября 19:50 (UTC+04), Спорт 746
Названы причины медленной зарядки смартфона 30 октября 19:42 (UTC+04), Наука и технологии 745
Литературная память Шамахы: Усыпальница брата Насими Шаххандана - ФОТО - ВИДЕО 30 октября 19:29 (UTC+04), Общество 775
Azərbaycanda istilik mövsumu bəzi yerlərdə 15 gün tez başlayacaq - Rəsmi 30 октября 19:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 416
Испания стала чемпионом мира FIFA U-15 в Баку, разгромив Чехию в финале - ФОТО 30 октября 19:16 (UTC+04), Спорт 5 266
Ученые нарушили фундаментальное правило физики 30 октября 19:09 (UTC+04), Это интересно 751
Хидаят Гейдаров завоевал "бронзу" Большого шлема в Абу-Даби 30 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 750
СМИ узнали о переброске сил США на Ближний Восток 30 октября 18:52 (UTC+04), В мире 1 453
В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО 30 октября 18:45 (UTC+04), Спорт 7 264
В Баку состоится праздничное шоу «Новогодний карнавал с Дедом Морозом» - ВИДЕО 30 октября 18:36 (UTC+04), Культура 1 182
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в традиционном благотворительном Осеннем фестивале – «Праздник урожая» в Школе АДА - ФОТО 30 октября 18:24 (UTC+04), Официальная хроника 9 058
Azərbaycançılıq məfkurəsi milli birliyimizin mənəvi-siyasi dayağıdır – Şərh 30 октября 18:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 400
Армянская оппозиция вновь пытается сорвать путь к миру 30 октября 18:15 (UTC+04), Политика 7 474
Evdə hazırlanan məhsulları satmağın CƏRİMƏSİ VARMI? - Hüquqi İZAH 30 октября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 431
"Кяпаз" побил рекорд посещаемости Кубка Азербайджана 30 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 720
Поезда Баку-Тбилиси-Баку будут ходить чаще - ВИДЕО 30 октября 17:49 (UTC+04), Общество 1 772
Кандидатуры на должность омбудсмена направлены в Милли Меджлис - ФОТО 30 октября 17:42 (UTC+04), Политика 1 467
Рамиз Мехтиев исключен из состава членов НАНА 30 октября 17:38 (UTC+04), Политика 1 435
Объявлена дата избрания нового омбудсмена в Азербайджане 30 октября 17:36 (UTC+04), Политика 1 438
Пассажиропоток в бакинском метро сократился на треть 30 октября 17:34 (UTC+04), Общество 1 990
Вулкан на Филиппинах выбросил огромное облако пепла - ВИДЕО 30 октября 17:30 (UTC+04), В мире 1 433
Избраны председатель и зампредседателя Ревизионной комиссии ПЕА 30 октября 17:27 (UTC+04), Политика 1 439
Кто такой современный художник? - разговор в Баку - ФОТО 30 октября 17:17 (UTC+04), Культура 711
Азербайджанский борец вышел в финал ЧМ по борьбе 30 октября 17:09 (UTC+04), Спорт 722
Названа замедляющая интернет настройка в Windows 30 октября 17:00 (UTC+04), Наука и технологии 637
Азербайджан и Либерия обсудили сотрудничество в сфере медиа - ФОТО 30 октября 16:48 (UTC+04), Общество 738
Билеты на матч "Сабах" - "Трабзонспор" в ЛЧ ФИБА поступили в продажу 30 октября 16:43 (UTC+04), Спорт 667
Что стоит помнить в Анкаре: Президента Ильхама Алиева благодарили на саммите ОТГ даже в его отсутствие 30 октября 16:38 (UTC+04), Политика 6 129
В Карабахе пополняют популяцию диких животных и птиц 30 октября 16:36 (UTC+04), Общество 668
КСИР заявил об уничтожении разведывательного морского дрона США - ВИДЕО 30 октября 16:33 (UTC+04), В мире 1 421
Армения должна предпринять необходимые для мира шаги - Джейхун Байрамов 30 октября 16:26 (UTC+04), Политика 1 433
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства 30 октября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 5 757
Возбуждено уголовное дело в связи с жестоким обращением с ребенком в детском саду в Баку 30 октября 16:14 (UTC+04), Общество 733
Польша предложила США 4 места для размещения военной базы 30 октября 16:10 (UTC+04), В мире 1 379
Dövlət Dəniz Akademiyasının idarəçiliyi ona həvalə edildi 30 октября 16:08 (UTC+04), Azərbaycanca 1 381
В Баку Hyundai врезался в BYD и вылетел на тротуар - ВИДЕО 30 октября 16:04 (UTC+04), Общество 754
В столкнувшихся в Испании поездах погибли представители почти 30 стран 30 октября 16:00 (UTC+04), В мире 1 425
Из-за этого Европа потеряла более 100 миллиардов евро 30 октября 15:57 (UTC+04), В мире 1 436
Президент Узбекистана поблагодарил Президента Ильхама Алиева за укрепление связей тюркских государств 30 октября 15:53 (UTC+04), Политика 7 308
США снова отложили начало регистрации на Green Card 30 октября 15:45 (UTC+04), В мире 1 536
Qaxda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanıldı 30 октября 15:42 (UTC+04), Azərbaycanca 1 351
В Индии рухнул вертолет с паломниками - ВИДЕО 30 октября 15:41 (UTC+04), В мире 1 441
США продолжат поддержку людей с аутизмом в Азербайджане - ФОТО 30 октября 15:37 (UTC+04), Общество 688
В Азербайджане будут штрафовать за выдачу себя за судебного эксперта 30 октября 15:33 (UTC+04), Общество 643
Kartdan karta köçürmələrin limiti artır? - Ekspert AÇIQLADI 30 октября 15:29 (UTC+04), Azərbaycanca 1 428
Nippon Steel нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном 30 октября 15:25 (UTC+04), Экономика 1 608
Вниманию водителей! - За это вам грозит штраф 30 октября 15:19 (UTC+04), Общество 928
В Баку открылась выставка "Страна ковров" - ФОТО 30 октября 15:15 (UTC+04), Культура 699
ЦБ Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы управления рисками 30 октября 15:06 (UTC+04), Экономика 1 391
Южная Корея отозвала восемь дипломатов из Украины 30 октября 15:00 (UTC+04), В мире 1 483
США могут снять санкции с российского фонда 30 октября 14:54 (UTC+04), В мире 1 424
Сборная Азербайджана провела свой последний матч на чемпионате мира - ФОТО 30 октября 14:54 (UTC+04), Спорт 740
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение этого закона 30 октября 14:49 (UTC+04), Общество 2 977
В России сгорел новейший истребитель 30 октября 14:47 (UTC+04), В мире 1 454
Уборка без лишних хлопот: как современные технологии меняют привычный ход ведения домашнего быта - ФОТО 30 октября 14:45 (UTC+04), Общество 2 953
Арестованы лица, пытавшиеся поджечь школу 30 октября 14:42 (UTC+04), Общество 936
Международная повестка Президента Азербайджана: саммиты, встречи, проекты 30 октября 14:40 (UTC+04), Политика 8 718
Хидаят Гейдаров стартовал с победы на турнире Большого шлема 30 октября 14:34 (UTC+04), Спорт 661
В Азербайджане увеличат штрафы за плохой интернет 30 октября 14:31 (UTC+04), Общество 748
На освобожденных территориях Азербайджана установили 11 гидрологических станций 30 октября 14:26 (UTC+04), Общество 634
В Азербайджане будут штрафовать за увольнение информаторов о коррупции 30 октября 14:23 (UTC+04), Общество 681
SOCAR открыла 100-ю автозаправочную станцию в Румынии - ФОТО 30 октября 14:19 (UTC+04), Экономика 1 467
Камеры будут фиксировать водителей с телефонами в руках 30 октября 14:16 (UTC+04), Общество 687
Сколько будут платить адвокатам за бесплатную помощь? 30 октября 14:08 (UTC+04), Общество 662
Стало известно, когда возобновят движение поездов Баку - Балакен 30 октября 13:57 (UTC+04), Общество 685
На освобожденных территориях Азербайджана восстанавливают деятельность заповедников 30 октября 13:48 (UTC+04), Общество 613
Али Асадов утвердил штатную численность и зарплаты трех учреждений Минсельхоза 30 октября 13:41 (UTC+04), Экономика 1 442
В Азербайджане изъяли наркотики на 246 млн манатов 30 октября 13:38 (UTC+04), Общество 644
В Азербайджане будет принят новый закон "О бесплатной юридической помощи" 30 октября 13:36 (UTC+04), Общество 656
В Джебраиле будет создан Международный центр лесного обучения 30 октября 13:25 (UTC+04), Общество 618
Сахиба Гафарова сделала замечание депутату 30 октября 13:12 (UTC+04), Политика 1 643
Книги профессора Фариды Сафиевой включены в каталог Библиотеки Конгресса США - ФОТО 30 октября 13:10 (UTC+04), Культура 682
Почему Анкаре нужен Азербайджан 30 октября 13:07 (UTC+04), Политика 7 627
Вернется ли Месси в родной клуб в 2027 году? 30 октября 12:54 (UTC+04), Спорт 727
Аграрный сектор Азербайджана вступил в новый этап развития - Лятиф Гасымов 30 октября 12:51 (UTC+04), Экономика 1 428
Стало известно, где будет похоронен Заур Рзаев 30 октября 12:45 (UTC+04), Культура 804
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 30 октября 12:38 (UTC+04), Общество 732
Эти лица смогут получить бесплатную юридическую помощь 30 октября 12:33 (UTC+04), Общество 678
В Агдаме проходит заседание Рабочей группы по экологическим вопросам - ФОТО 30 октября 12:31 (UTC+04), Общество 607
Азербайджан продемонстрировал последовательность своей политики 30 октября 12:29 (UTC+04), Политика 1 463
Шесть дзюдоистов Азербайджана стартуют на чемпионате Европы в Неаполе 30 октября 12:25 (UTC+04), Спорт 684
Ученый или Менеджер, вот в чем вопрос? - РАЗМЫШЛЕНИЯ АСАФА ГАДЖИЕВА 30 октября 12:20 (UTC+04), Общество 7 050
Зарплату можно будет получать через любой банк 30 октября 12:17 (UTC+04), Общество 1 253
В Сигнахи состоялось 11-е заседание межправкомиссии Азербайджана и Грузии - ФОТО 30 октября 12:13 (UTC+04), Экономика 1 545
Раскрыты перспективы изменения цен на нефть Brent 30 октября 12:06 (UTC+04), Экономика 1 514
Организация, которую построил Ильхам Алиев: хроники ОТГ от Нахчывана до Габалы 30 октября 12:05 (UTC+04), Политика 14 027
В Баку закрыли отель - ВИДЕО 30 октября 12:01 (UTC+04), Общество 1 067
ЦБА усилит контроль за финансовыми институтами 30 октября 11:58 (UTC+04), Экономика 1 490
Еще новости